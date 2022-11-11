2022/11/11 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب اكثر من (2) كيلو غرام مادة مخدرة في منفذ الشلامجة.وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط مسافرة عراقية حاولت تهريب اكثر من (2) كيلو غرام من المخدرات المركز الخبري الوطني.

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