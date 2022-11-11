2022/11/11 | 11:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ارتفعت أسعار النفط الجمعة، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي...

ظهرت المقالة خام برنت يتخطى حاجز الـ 93 دولاراً أولاً على المسلة.

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