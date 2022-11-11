أوكرانيا.. قتلى وجرحى في هجوم صاروخي روسي استهدف مبنى سكني

2022/11/11 | 11:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرون، ليل الخميس الجمعة، في ضربة صاروخية على مبنى سكني بمدينة ميكولاييف بجنوب اوكرانيا، كما ذكرت إدارة المنطقة.

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