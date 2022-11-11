الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى معاملة طالبي اللجوء وفق القانون الدولي

2022/11/11 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم

المتحدة إن على المملكة المتحدة التأكد

من أن “معاملتها لطالبي اللجوء تتوافق

مع القوانين الدولية”.

وتأتي التوصية بينما سلط المجلس الضوء

على خطة بريطانيا لإرسال المهاج

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