5 أيام على حريق

2022/11/11 | 12:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل عمليات البحث عن ضحايا الحريق (مرتضى السوداني/الأناضول)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العاصمة العراقية بغداد، ليل أمس الخميس، انتشال أربع جثث من تحت أنقاض بناية الوزيرية المحترقة وسط العاصمة بغداد، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن أخرى، بينما لم تكشف بعد أي تفاصيل عن نتائج التحقيق بالحادث.

والتهمت النيران، صباح الأحد الماضي، مبنى بمنطقة الوزيرية يستخدم كمخزن للعطور، ولم تستطع نحو 50 فرقة إطفاء السيطرة على النيران إلا بعد نحو 15 ساعة، ما تسبب بانهيار جزء كبير من المبنى، وتسجيل نحو 20 إصابة، فيما تم لاحقا انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.

خلية الإعلام الأمني أكدت في بيان أن "فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الجهات المساندة، تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية"، موضحة أن "فرق الإنقاذ عثرت على 4 جثث داخل البناية، وشرعت بإجراءات نقلها إلى المستشفى".

وتتواصل عمليات البحث عن نحو 7 جثث أخرى لم يتم العثور عليها بعد، ووجّهت دائرة الطب العدلي، التابعة لوزارة الصحة العراقية، في بيان لها، نداءً إلى ذوي الضحايا دعتهم إلى "مراجعة دائرة الطب العدلي، اليوم الجمعة وغدا السبت، لجمع المعلومات وعينات الدم لغرض إجراء عملية المطابقة وتسليم الحالات إلى ذويها".

إلى ذلك، لم يكشف بعد جهاز الشرطة أي نتائج أولية عن التحقيقات بالحريق، ووفقاً لضابط في قيادة شرطة بغداد، فإن "التحقيق ما زال جاريا بالحادث، وقد تمت عمليات الكشف الدلالي للموقع، وأخذ المعلومات من الناجين من الحادث وشهود العيان".

وبيّن في حديث لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "احتمال أن يكون الحادث ناتجا عن عمل متعمد يبقى واردا، إلا أننا لا نجزم بذلك إلا بعد الحصول على معلومات ودلائل مؤكدة".

وأشار إلى أن "التحقيق يجري على مستوى عال، وأن الجهات العليات تتابع تفاصيله، وتؤكد على ضرورة كشف الملابسات".

ويُسجّل العراق حرائق متكررة في المباني الحكومية وفي المنشآت الخاصة خلال فصل الصيف، لكن ارتفاع عددها في غير الموسم الصيفي يثير القلق حول الإجراءات الوقائية، التي تعهدت الحكومة ووزارة الداخلية باتخاذها قبل نحو عامين عقب سلسلة حرائق طاولت مستشفيات كبرى، وتسببت بعشرات القتلى والجرحى.

أحصت مديرية الدفاع المدني في العراق 13600 حريق سجّلت في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، 2022، مؤكدة سعيها للسيطرة على الحرائق ومنع تسجيلها.

وفي العام الماضي، 2021، سجل العراق نحو 26 ألف حريق، أودت بحياة ما لا يقل عن 400 شخص، فضلا عن إصابة المئات، وطاولت الحرائق مستشفيات ومباني ومخازن تجارية ومجمعات سكنية، فضلا عن مئات من الهكتارات الزراعية، وخصوصاً حقول القمح في شمال وجنوب البلاد.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أقرّت أخيرا بجملة تحدّيات تواجه فرقها في عموم مدن البلاد، نتيجة الحوادث اليومية المختلفة، مؤكدة أن هناك نقصاً كبيراً في كوادرها وآلياتها، وضعفاً عاماً في المؤسسة.

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