2022/11/11 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wcXu7X8frwY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا ما يريده اياد علاوي من السوداني !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هذا ما يريده اياد علاوي من السوداني !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).