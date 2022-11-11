“كشتبان“.. مشغل يعرض الزي البغدادي في أجمل حلة بأنامل نسائية

2022/11/11 | 12:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “كشتبان” مشغل يستعيد الزي والتراث البغدادي بأنامل سيدات عراقيات، يجسد التراث والفلكلور الشعبي بشكل غير تقليدي.المشروع يهتم بإنتاج القطع المشغولة يدويا، ومنها الأزياء التراثية مثل البشت والعباءة.

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