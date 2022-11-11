2022/11/11 | 12:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تتابعون حلقة جديدة من برنامج النسخة الاصلية مع ايناس طالب مع ضيفنا الفنان رياض شهيد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4w6jsPSYs40
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تتابعون حلقة جديدة من برنامج النسخة الاصلية مع ايناس طالب مع ضيفنا الفنان رياض شهيد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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