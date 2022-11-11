محافظ البنك المركزي: حرصنا على تسهيل إجراءات افتتاح أول فرع لمصرف أهلي بالخارج

2022/11/11 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، أن البنك كان حريصاً على دعم "مصرف التنمية" وتسهيل إجراءات افتتاح فرع المصرف في إمارة دبي.

وقال غالب في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن مصرف التنمية "افتتح فروعاً داخل العراق وانتشر في جميع المحافظات تقريباً، وعمل على توفير المتطلبات والمعايير الدولية للانطلاق إلى المنطقة الإقليمية، وكانت خطوته الأولى هي دولة الإمارات".

وأضاف غالب، "كنّا حريصين على دعم هذا المصرف وتسهيل كافة الإجراءات له وتواصلنا مع البنك المركزي الإماراتي الذين كانوا حريصين معنا بتوفير هذه المتطلبات واستكمال الإجراءات الأصولية لفتح هذا الفرع".

وتابع، "حرصنا كإدارة البنك المركزي العراقي أن نحضر افتتاح هذا الفرع باعتباره أول مصرف من القطاع الخاص يقوم بفتح فرع خارج العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين".

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