كم عدد الموظفين العراقيين الذين مُنِحوا رقماً وظيفياً؟

2022/11/11 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الجمعة، قرب إنهاء العمل بمنصة الرقم الوظيفي، فيما حددت أسباب تأخير الإنجاز بالكامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة تواصل العمل في إنجاز منصة الرقم الوظيفي لموظفي الدولة العراقية في عموم مؤسسات المختلفة"، مبيناً أن" عدد الموظفين الذين منحوا رقماً وظيفياً وصل عددهم الى أقل من 3 ملايين موظف".

وأضاف أن "العمل مستمر في منح باقي الموظفين الأرقام"، لافتاً الى أن" تأخير استكمال عملية المنصة مرتبط في بعض الأحيان بحالة الموظف ممن يحال على التقاعد أو يتوفى أو أي ظروف أخرى".

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