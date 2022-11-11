قائد عمليات بغداد يوضح اسباب الاختناقات المرورية

2022/11/11 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الجمعة، بشأن أوقات تنفيذ الممارسات الأمنية، وفيما أكد الاستمرار برفع نقاط التفتيش، أشر جملة مسببات للاختناقات المرورية في العاصمة.وقال سليم في تصريح […]

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