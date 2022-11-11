الغنام: ‘لا مجاملة’ بشأن الفحص الطبي للمتقدمين للكلية العسكرية

2022/11/11 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الأكاديمية العسكرية في وزارة الدفاع، الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الجمعة، أن الأوامر المشددة بشأن الفحص الطبي المثالي للمتقدمين للكلية العسكرية “لا مجاملة فيه”.وأوضح الغنام، على هامش اجتماع في […]

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