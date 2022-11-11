2022/11/11 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رد النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، على خبر المسلة المتضمن...

ظهرت المقالة خشان يريد من الإعلام نشر تصريحاته فقط..



ويشتم من ينشر اتهامات خصومه له بالابتزاز أولاً على المسلة.

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