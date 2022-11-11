تعقيباً على ما طرحته (بغداد اليوم).. عمليات بغداد توضح بشأن ’كثرة’ الممارسات الأمنية بالعاصمة

2022/11/11 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد عمليات بغداد: الممارسات الأمنية لا تنفذ في وقت الذروة

قائد عمليات بغداد: مستمرون برفع نقاط التفتيش بشكل تدريجي

قائد عمليات بغداد: الاختناقات المرورية لها أسباب منها عدد المركبات وعدم استيعاب الشارع.

يتبع ...

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