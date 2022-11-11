كردستان يحقق ايرادات مالية تتجاوز مليار و600 مليون دولار الشهر الماضي

2022/11/11 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، اليوم الجمعة عن الإيرادات المالية المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي.

وقال عبد الله، لـ (بغداد اليوم) إن "إيرادات بيع النفط لشهر تشرين بلغت مليار و300 مليون دولار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية بحدود 350 مليار دينار".

وأضاف أنه "بالرغم من هذه النسبة المالية العالية ماتزال حكومة الإقليم تتأخر بتوزيع رواتب الموظفين في كردستان"، مبينا أن "هذا بسبب الفساد الكبير لدى الأحزاب الحاكمة، فضلا عن عدم توزيع منحة الطلبة، وارتفاع أسعار الوقود".

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