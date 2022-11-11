الموارد المائية تعلن انضمام

2022/11/11 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، انضمام "الجبايش" إلى مدن الأراضي الرطبة العالمية.

وقال إعلام الموارد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وفدا من وزارة الموارد المائية برئاسة جواد كاظم بدر يتمكن من ضم مدينة الجبايش في محافظة ذي قار الى مدن الأراضي الرطبة العالمية، جاء ذلك خلال اعمال المؤتمر الرابع عشر للأراضي الرطبة COP14 والذي يعقد حاليا في جنيف،".

وأضاف ان "رئيس الوفد تسلم وثيقة الإنضمام مصدقة من قبل رئاسة اللجنة التوجيهية لأتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ولمطابقتها المعايير الدولية المطلوبة".

وتابع "كما القى خلال حفل التكريم معاون مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات ليث عبد الستار جبار كلمة بالمناسبة بين فيها قيمة تلك المدينة البيئية والحضارية وتنوعها الاحيائي"، من جانبها "ابدت الدول المشاركة اعجابها بتلك المدينة وموقعها الأستثنائي".

وتقع مدينة الجبايش في محافظة ذي قار الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من العراق، وتُعد المحافظة رابع أكبر المحافظات العراقية من حيث عدد السكان.سبب تسمية مدينة الجبايش

جاءت تسمية المدينة بعد الاطلاع على مدونات السومريين قبل سبعة آلاف سنة، وهي جمعٌ لكلمة (جبيشة)، وتعني المدينة التائهة وذلك لوجودها بين الأهوار، وتلقب أيضًا باسم “مدينة الأهوار”، وكلمة جبيشة محرفة من كلمة (كبيسة) والتي تشير إلى كبس الطبقات المكونة لمسطح المدينة وهي: الطين، والقصب، والبردي، وتنقسم المدينة إلى مجموعة من القرى تسمى (سلاف) ومفردها (سلف)، ويقطن هذه القرى عدد ليس بالكبير من الناس، يتجمعون في هيئة تجمعات سكانية وعشائر.

تُعد مدينة الجبايش جزيرة صناعية عائمة على سطح ماء الهور، والهور مفرد لكلمة أهوار وتعني الأرض الرطبة المنخفضة، وقد تكونت المدينة عن طريق تكديس طبقات الطمي والقصب والبردي فوق بعضها البعضتبلغ مساحتها حوالي 949 ألف دونم، والدونم وحدة قياس استُعملت خلال الحكم العثماني وظلّت باقية في بعض الدول التي كانت خاضعة للحكم العثماني، وهو يساوي 2500 متر مربعيبلغ تعداد المدينة السكاني 55 ألف نسمة تبعًا لإحصائيات 2014.تتسم مدينة الجبايش بجمالها الخلاب ومنظرها الرومانسي الرائع، حيث تبنى منازل المدينة من القصب والبردي، ويسمى المنزل باسم (صريفة) وتعني الكوخ.

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