الغنام يصدر أوامر مشددة لفحص المتقدمين للكلية العسكرية

2022/11/11 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر رئيس الأكاديمية العسكرية الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الجمعة، أوامر مشددة لفحص المتقدمين للكلية العسكرية.وقال الغنام في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز انه أصدر اوامر مشددة بالالتزام بالفحص الطبي المثالي للمتقدمين للكلية العسكرية”، مؤكداً انه “لامجاملة نهائيا بموضوع الفحص الطبي”.واضاف ان “الطول المحدد هو ١٦٥”، مبيناً ان “من يكون طوله […]

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