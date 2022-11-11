بعد رفض إيطاليا استقبالها.. رسو سفينة تقل مهاجرين بميناء فرنسي

2022/11/11 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رفض إيطاليا استقبالها، رست صباح اليوم الجمعة، سفينة "أوشن فايكينع"، في ميناء تولون جنوب فرنسا، وعلى متنها 230 مهاجرا، وفق ما نقلته قناة "فرانس 24".

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