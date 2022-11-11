تحليل.. تويتر يواجه لحظة مصيرية مع هروب مدراء تنفيذيين ومعلنين

2022/11/11 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يراقب العالم أغنى رجل في العالم وهو يدمر بمفرده واحدة من أقوى منصات التواصل وأكثرها أهمية في العالم، وذلك بعد أسابيع فقط من الحصول عليها مقابل 44 مليار دولار.

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