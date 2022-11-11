2022/11/11 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الجمعة، بشأن أوقات تنفيذ الممارسات الأمنية، وفيما أكد الاستمرار برفع نقاط التفتيش، أشر جملة مسببات للاختناقات المرورية في العاصمة.

وقال سليم، بحسب الإعلام الرسمي،إن “الحديث عن تنفيذ الممارسات الأمنية في أوقات الذروة غير صحيح”، لافتاً إلى أن “القيادة دائماً ما تتجنب تنفيذ الممارسات صباحاً إلى ما بعد الظهر”.وأضاف، أنه “في بعض الأحيان تكون هناك حاجة لتنفيذ الممارسة الامنية من أجل معلومات أو أسباب أخرى مع تجنب تنفيذها صباحاً قدر الامكان”.ولفت إلى أن “معظم المؤسسات الأمنية تقوم إما ليلاً أو بعد غروب الشمس أي أن تكون معظمها مسائية أو في الصباح الباكر (الفجر)”.وبشأن رفع السيطرات وتقليل الاختناقات المرورية، أكد سليم “الاستمرار برفع السيطرات ولكن بشكل تدريجي”، مشيراً إلى أن “الزحامات لها أسباب أخرى منها عدد المركبات وعدم استيعاب الشارع لها حتى لو تم رفع جميع السيطرات فستبقى الزحامات في بغداد”.

التالي

منذ 16 ساعة

القبض على 5 متهمين وضبط عجلات لتهريب النفط في بغداد

منذ 17 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا بناية الوزيرية المنهارة إلى 4

منذ 17 ساعة

القبض على ثلاثة مطلوبين في بغداد والنجف وبابل

منذ 17 ساعة

الدفاع المدني تعلن انتشال 3 جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد

منذ 19 ساعة

انطلاق ممارسة أمنية لـ7 ساعات في بغداد

منذ 22 ساعة

النزاهة مخالفات مالية وقانونية وهدر للمال العام في مطار النجف

منذ 22 ساعة

وزارة الدفاع تعلن انتهاء أعمال اللجنة الخاصة باستقبال استمارات المفسوخة عقودهم

منذ يوم واحد

القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد

منذ يومين

الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في ملعب “الحبيبية”

منذ يومين

الداخلية تحدد ثلاثة مفاصل أمنية ضمن أولويات الشمري المقبلة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من عمليات بغداد بشان الممارسات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من عمليات بغداد بشان الممارسات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).