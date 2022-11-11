الموارد المائية تعلن انضمام الجبايش إلى مدن الأراضي الرطبة العالمية

2022/11/11 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، ضم مدينة الجبايش إلى مدن الأراضي الرطبة العالمية.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “وفد وزارة الموارد المائية برئاسة جواد كاظم بدر تمكن من ضم مدينة الجبايش في محافظة ذي قار الى مدن الأراضي الرطبة العالمية”.

وأضافت أن “ذلك جاء خلال اعمال المؤتمر الرابع عشر للأراضي الرطبة COP14 والذي يعقد حاليا في جنيف، وقد تسلم رئيس الوفد وثيقة الإنضمام مصدقة من قبل رئاسة اللجنة التوجيهية لإتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ولمطابقتها المعايير الدولية المطلوبة”.

وتابعت الوزارة: “كما القى خلال حفل التكريم ليث عبد الستار جبار معاون مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات كلمة بالمناسبة بين فيها قيمة تلك المدينة البيئية والحضارية وتنوعها الاحيائي وقد ابدت الدول المشاركة اعجابها بتلك المدينة وموقعها الأستثنائي”.

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