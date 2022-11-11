حكومة عراقية بوجهين

2022/11/11 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إبراهيم الزبيدي إن القول بأن أهل مكة أدرى بشعابها لا ينطبق هذه الأيام إلا على الدولة العراقية، خصوصا في حالتها الجديدة التي أنجبها الإطار الولائي الإيراني في أعقاب نكسة...أكمل القراءة ←

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