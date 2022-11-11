قائد عمليات ديالى في خانة الإتهام بـ’المساومة’.. وفريق حكومي رفيع يحقق بالقضية (فيديو)

2022/11/11 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الجمعة، أن فريق تحقيق رفيع في طريقه الى محافظة ديالى بناءً على اوامر مباشرة من وزير الدفاع ثابت العباسي.

وقال المصدر (عقيد في عمليات ديالى) في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "وفدا رفيعا من وزارة الدفاع في طريقه الى ديالى خلال الساعات المقبلة للتحقيق في فيديو مقتضب يظهر اتهامات شخصية عشائرية معروفة لقائد عمليات ديالى بقضايا اثارت الرأي العام على مستوى البلاد كونها خطيرة جدا خاصة مع انتشار مقطع الفيديو في منصات التواصل الاجتماعي".

واضاف،ان "وزير الدفاع مهتم بهذا الموضوع وكلف على أثره لجنة تضم ضباط برتب رفيعة من اجل اجراء تحقيق تفصيلي لمعرفة الحقائق"، مرجحا أن "يصدر بيانا رسميا لوزارة الدفاع يبين مجريات التحقيق امام الرأي العام".

وكان احد شيوخ عشائر بني تميم في محافظة ديالى، وجه توبيخا الى قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، حول الاوضاع الامنية للمحافظة، فيما اشار الى محاولة الاخير مساومته.

وقال الشيخ، في فيديو مصور لجلسة عشائرية بحضور اللواء عمران، إن "قائد العمليات قدم له 50 دفتر مقابل السكوت والكف عنه بالحديث".

واضاف الشيخ، باللهجة الشعبية، قائلا لقائد العمليات: "انت قدمت لي 50 دفتر حتى اجوز منك واسكت من نقلوك، بعدها تروح لسليم الجبوري وتكول له بس كض ظهري الا اطيح حظ عگل بني تميم"، على حد قوله".

وتشهد المحافظة توترات امنية منذ فترة طويلة، حيث تنطلق بين الحين والاخر عمليات واسعة لملاحقة خلايا الارهاب، فضلا عن صد التعرضات التي تنفذها المجاميع الارهابية ليلا ونهاراً.

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