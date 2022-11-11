2022/11/11 | 13:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fCX8WDz0qNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تجتمع وتخرج بعدة قرارات وملفات اخرى في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تجتمع وتخرج بعدة قرارات وملفات اخرى في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).