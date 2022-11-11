2022/11/11 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني عندما نشترى أى طعام ومشروبات، أول ما نفكر فيه هو حفظه فى الثلاجة، سواء ألبان أو أجبان، أو خضراوات وحتى المعلبات والعصائر، وهناك الكثير ممن يشترون كل ذلك بكميات كبيرة، وتخزينها فى الثلاجة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرزها العسل والطماطم..



5 أطعمة ممنوع وضعها فى الثلاجة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرزها العسل والطماطم.. 5 أطعمة ممنوع وضعها فى الثلاجة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرزها العسل والطماطم.. 5 أطعمة ممنوع وضعها فى الثلاجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).