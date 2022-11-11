اجواء العراق تشهد امطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الايام المقبلة

2022/11/11 | 13:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة 11/11/2022، عن حالة الطقس في البلاد...

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