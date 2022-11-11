مصر ودعوات المظاهرات.. مصطفى بكري يغرد عن

2022/11/11 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق النائب المصري، مصطفى بكري على الدعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، لافتا إلى مقاطع فيديو قال إنها "مفبركة" تم تداولها.

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