مصر.. الإعدام لرجل اغتصب ابنة شقيقته

2022/11/11 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية بإعدام رجل أقدم على اغتصاب ابنه شقيقته القاصر داخل شقته مستغلا غياب أشقائها، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الفجر" المحلية.

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