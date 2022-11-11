"قبر داخل منزل".. الكشف عن جريمة قتل غامضة في البصرة

2022/11/11 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم

الجمعة، عن جريمة قتل تعرضت لها إحدى

المواطنات في قضاء المدينة شمالي

المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، أنه "بعد ورود

معلومات عن الجريمة على الفور تم تشكيل

فريق عم

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