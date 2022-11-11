2022/11/11 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي،

اليوم الجمعة، بفتح ملفات المصارف

الحكومية والأهلية وعلى رأسها المصرف

العراقي للتجارة TBI، فيما وصفه

بـ"الصندوق الأسود".

وقال الكربولي في تغريدة تابعتها وكالة

نون الخ

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