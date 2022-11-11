العراق يخسر اكثر من ربع مليار دولار خلال اكتوبر.. استيراد الهند للنفط العراقي ينخفض نحو 10%

2022/11/11 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بعد أن كانت الصادرات العراقية النفطية الى الهند تتجاوز المليون برميل يوميًا طوال العامين الماضيين، سجل شهر اكتوبر الماضي أكبر انخفاض في 20 شهرًا للكميات التي استوردتها الهند من النفط العراقي، حيث انخفضت إلى مايزيد على الـ900 الف برميل يوميًا بقليل، في انخفاض ادى لفقدان العراق تصدير نحو 100 الف برميل يوميًا.

وأظهرت بيانات أولية أن واردات الهند من النفط العراقي سجلت أدنى مستوى في 20 شهرا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ واصلت شركات تكرير النفط شراء الخام الروسي ذي السعر المخفض وعززت مشترياتها من خامات غرب أفريقيا.

وبحسب وكالة رويترز، أظهرت البيانات أن “الهند، ثالث أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط في العالم، اشترت 907500 برميل نفط يومياً في تشرين الأول/أكتوبر من أكبر مورديها العراق، بانخفاض 9.6 بالمئة عن العام السابق، في أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2021.

كما أظهرت البيانات أن “واردات الهند من روسيا، المورد الثاني لنيودلهي، تباطأت أيضاً خلال هذه الفترة، حيث خفضت شركة نايارا إنرجي، المملوكة جزئيا لشركة النفط الروسية الكبرى روسنفت، المشتريات قبل صيانة في مصفاتها اعتبارا من هذا الشهر”.

ووفق ذلك فأن العراق فقد 100 الف برميل يوميا من صادراته الى الهند، وهو مايقارب الـ3 ملايين برميل خلال شهر اكتوبر، اي ان العراق خسر 265 مليون دولار (اكثر من ربع مليار دولار) خلال اكتوبر الماضي بسبب تراجع صادراته للهند.

تقلب في البيانات

وفي اكتوبر الماضي، تقلبت خارطة حصة النفط العراقي في السوق الاسيوي بين الهند والصين، حيث غادر العراق من صدارة السوق الهندي وعاود لصدارة السوق الصيني.

الا ان بيانات رويترز التي تشير الى ان العراق صدر اكثر من 900 الف برميل يوميًا خلال اكتوبر الى الهند، تتضارب قليلا مع البيانات السابقة التي تحدثت على ان النفط الروسي شكل 22% والعراقي 20.5% من واردات الهند النفطية خلال اكتوبر.

البيانات اشارت الى ان واردات الهند من النفط الخام من روسيا بلغت 946 ألف برميل يومياً خلال شهر اكتوبر الماضي، ليمثل النفط الروسي 22٪ من مجمل واردات الهند من النفط الخام، ووفق هذه النسبة يعني ان الهند استوردت خلال اكتوبر يوميا 4.3 مليون برميل يوميًا، وبما ان حصة العراق منها كانت 20.5%، فهذا من المفترض ان صادرات العراق النفطية الى الهند بلغت 881 ألف برميل يوميًا فقط، اي ان نسبة الانخفاض في الصادرات العراقية النفطية الى الهند بلغت نحو 12%، وليس 9.6% كما تشير رويترز.

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