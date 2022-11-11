2022/11/11 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، السيطرة على مرض الحمى النزفية في البلاد، فيما أكدت عدم وجود مخاوف من ارتفاع الإصابات بالمرض في موسم الشتاء.وقال مدير عام دائرة البيطرة في وزارة الزراعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تؤكد الحمى النزفية تحت السيطرة ولا مخاوف من ارتفاع الاصابات المركز الخبري الوطني.

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