2022/11/11 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكن الفارس العراقي فالح الدليمي من الحصول على المركز الثاني في بطولة جاهز الدولية .وجاء تحقيق المركز الثاني بعد اجتيازه الحاجز الـ 130 في الشوط الخامس وذلك ضمن منافسات بطولة جاهز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فارس عراقي يحقق المركز الثاني في بطولة جاهز الدولية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فارس عراقي يحقق المركز الثاني في بطولة جاهز الدولية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فارس عراقي يحقق المركز الثاني في بطولة جاهز الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).