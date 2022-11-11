2022/11/11 | 13:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبوط خاطئ لمظليين في جامعة بغداد: أحدهما سقط على الحضور والآخر تشبث بنخلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/11 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط خاطئ لمظليين في جامعة بغداد: أحدهما سقط على الحضور والآخر تشبث بنخلة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط خاطئ لمظليين في جامعة بغداد: أحدهما سقط على الحضور والآخر تشبث بنخلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).