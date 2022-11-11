2022/11/11 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت صور حصلت عليها (بغداداليوم)، اليوم الجمعة، انطلاق حملة لاعادة تشجير غابات مدينة الموصل في محافظة نينوى، نظمتها رئيسة منظمة حلم للمساعدات الإنسانية،نوار عاصم، حرم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وبحسب الصور، شاركت نوار عاصم، جموع المشاركين في حملة التشجير وسط غابات الموصل بعد تعرضها لاعمال تخريبية عن طريق اشعال النيران خلال الاشهر الماضية.

وقبل عدة اشهر اطلقت نوار عاصم ايضا حملة لتشجير صحراء الانبار برفقة مجموعة شباب من المتطوعين بعد تزايد التقارير عن التصحر في العراق واهمية الاحزمة الخضراء بمحيط المدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرَم الحلبوسي تنظم حملة تطوعية لإعادة تشجير غابات الموصل المحروقة (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرَم الحلبوسي تنظم حملة تطوعية لإعادة تشجير غابات الموصل المحروقة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).