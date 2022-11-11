2022/11/11 | 14:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري اليوم الجمعة الى ان موضوع تهريب النفط ليس وليد الحدث بل هو يجري منذ وقت طويل لكنه كان بأقل وتيرة.وقال الحيدري لوكالة ايرث نيوز انه “في حكومة تصريف الاعمال ازدادت عمليات تهريب النفط من خلال رعاية حقيقة وتوجيه مباشر من مكتب رئيس الوزراء […]

ظهرت المقالة البرلمان يشخص الجهة المسؤولة عن تأمين صهاريج النفط المهربة..



ما علاقتها بالكاظمي؟ أولاً على ايرث نيوز.

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