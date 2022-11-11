وزير الطاقة التركي: شراكات بين تركيا والجزائر في مجال النفط والغاز

2022/11/11 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، بأن شركتي الطاقة التركية Turkish Petroleum والجزائرية Sonatrach ستؤسسان شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز.

ونقلت صحيفة Star عن الوزير التركي: "التطور الإيجابي هو إنشاء شركة مشتركة بين شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" وشركة البترول التركية (TP)، وتوصلنا إلى توافق على أن الشركتين ستعملان بشكل مشترك على التنقيب عن النفط والغاز في دول المنطقة، وخاصة في الجزائر".

وأمس الخميس أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن علاقات بلاده المتواصلة مع الجزائر آخذة في الارتقاء، وجاء التصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر.

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