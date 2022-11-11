الدفاع المدني تكشف السبب الرئيس باندلاع حريق الوزيرية

2022/11/11 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أسباب الحريق الكبير الذي شهدته منطقة الوزيرية في العاصمة بغداد.

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