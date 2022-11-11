2022/11/11 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dp9Tedxaxag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. وزارة النقل تحدد أهم أولوياتها للعمل خلال المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. وزارة النقل تحدد أهم أولوياتها للعمل خلال المرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).