المالية النيابية: قانون الخدمة المدنية ينظم عمل الموظفين ورواتبهم وملف التعيينات

2022/11/11 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية من شأنه تنظيم عمل الموظفين ورواتبهم وملف التعيينات.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن "قانون الخدمة المدنية الاتحادي ينظم عمل الموظفين في دوائر الدولة العراقية كافة"، مبيناً أن "القانون ينظم عمل الموظفين ورواتبهم وفتح مجالات التعيين والحذف والاستحداث وتحديد واختيار رؤساء الدوائر وهو قانون مركزي ويحتاج الى وضع مرونة اكثر لحصر المناصب القيادية في مؤسسة واحدة".

وأشار كوجر، إلى أن "العراق لديه عدة قوانين لتنظيم عمل الموظفين ومجموعة مؤسسات، وسيتم جمعها في قانون واحد"، موضحاً أن "القانون تمت قراءته قراءة اولى وخلال القراءة الثانية ستكون هناك عدة مناقشات داخل مجلس النواب وداخل اللجنة المالية واجتماعات مع اللجان المعنية ومع الشرائح التي يمسها القانون واجتماعات مع المختصين".

وأضاف، أن "القانون يعتبر من اهم القوانين لأنه يمس حياة كل المواطنين العاملين في القطاع العام ومن المؤكد أن الملاحظات بشأنه ستكون كثيرة وعميقة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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