2022/11/11 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي شیرازي، أن تصل الصادرات الإيرانية إلى العراق إلى 10 مليارات دولار "بنهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 21 آذار 2023)".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى "هبوط نسبة الصادرات الإيرانية الى إقليم كردستان العراق أيضاً وذلك بسبب القيود الجمركية والسياسات التي وضعتها فيما يخص بالمصدرين الإيرانيين".

وأكد، أن "العراق وضع بعض القيود على الصادرات الإيرانية التي تضم المواد الكيمياوية والفولاذية والأسمدة الجيدة والمناجم، الا أنه تم إزالة بعض هذه القيود قبل حوالي 3 أسابيع".

وأضاف، أن "قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق كانت 8 ملايين و860 مليون دولار"، معربا عن أمله بأن "ترتفع نسبة الصادرات من إيران إلى العراق ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتوقع ارتفاع حجم صادراتها للعراق إلى 10 مليارات دولار ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتوقع ارتفاع حجم صادراتها للعراق إلى 10 مليارات دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).