حصة العراق من التبادل التجاري مع ايطاليا 0.5% فقط.. ايطاليا تؤشر تراجعا كبيرا لصادرات العراق اليها خلال السنوات الاخيرة

2022/11/11 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت الملحقية التجارية الإيطالية، اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا بلغ 656 مليون دولار في العام الماضي، مبيناً أن حجم الصادرات العراقية لإيطاليا بلغ 3.4 مليون دولار سنوياً، مشيرة الى تراجع الصادرات العراق الى ايطاليا كثيرا في السنوات الاخيرة.

وقالت الملحق التجاري الإيطالي الإقليمي للعراق إليزا سالازار إن “مشاركة الشركات الإيطالية في معرض بغداد هذا العام تأتي لمساعي التعاقد مع الحكومة العراقية لتأهيل البنى التحتية، لاسيما المنشآت الصناعية (التحويلية) القادرة على تصنيع المواد الخام العراقية لغرض استيرادها، نظراً لما تتمتع به الخامات العراقية من جودة عالية”.

وأضافت أن “الصادرات العراقية لإيطاليا تراجعت كثيراً في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت إيطاليا تستورد من العراق الأصواف والجلود وأنواعاً من الأملاح” ، مؤكدة “حرص بلادها على إقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق بما يوازي العلاقة التاريخية بين الشعبين الصديقين”.

ووفقا للارقام المعلنة فأن حصة صادرات العراق من التبادل التجاري مع ايطاليا تبلغ 0.5%، فيما اكثر من 99% من الميزان التجاري مائل نحو ايطاليا.

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