الدفاع المدني يكشف إشعاراً أولياً عن سبب اندلاع حريق الوزيرية

2022/11/11 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الجمعة، أسباب الحريق الكبير الذي

شهدته منطقة الوزيرية في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أنها "تلقت إشعار أولي

يشير إلى أن سبب حادث بنا

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