مخاوف من زيادة الإصابات بالحمى النزفية في فصل الشتاء

2022/11/11 | 14:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات دائرة البيطرة مستمرة في مراقبة أي إصابة تحدث.

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