الدفاع المدني يكشف سبباً

2022/11/11 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن سبب غير متوقع لحريق بناية الوزيرية في بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدفاع المدني يتلقى إشعار أولى يشير إلى أن سبب حادث بناية الوزيرية هو سقوط مصعد بسبب الأحمال الزائدة مما ولد شرارة أشعلت عبوات العطور التي تحمل داخلها غازا سريع الاشتعال ليبدأ الحادث كبيراً وأضفى إلى كارثة".

واشار الى أن "المبنى تلقى شحنة قبل يوم من الحادث تحمل مواد كحولية شديدة الاشتعال منها غاز البروبان وايثانول وأسيتون بكميات تقدر 140 طناً لاستخدامها في صناعة العطور"، مبينة أن "ذلك في حين مازالت فرق البحث والإنقاذ التخصصية للدفاع المدني تتابع عملها للبحث عن جثث الضحايا من العمال لليوم السادس دون توقف ".

ويوم امس، وجهت دائرة الطب العدلي، دعوة لذوي ضحايا حادث حريق مبنى الوزيرية الى مراجعة دائرة الطب ليومي الجمعة والسبت.

وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ (بغداد اليوم) "نرجو من كافة ذوي ضحايا حادث حريق الوزيرية مراجعة دائرة الطب العدلي ليومي الجمعة ١١/١١ والسبت ١١/١٢ من الساعة ١٠ صباحا ولغاية ١٢ ظهرا لجمع المعلومات وعينات الدم لغرض إجراء عملية المطابقة وتسليم الحالات إلى ذويها".

وكشفت مديرية الدفاع المدني، امس الخميس، أسباب زيادة حوادث الحريق، مشيرة الى ان تفاصيل وتحديد ومتابعة المواد المستخدمة بالبناء من صلاحية دوائر امانة بغداد والبلديات في المحافظات، فيما أشار إلى أن الأبنية المخالفة لشروط السلامة تغرم كأقصى حد بمليون دينار عراقي.

وقال المتحدث المديرية العميد جودت عبد الرحمن، لـ(بغداد اليوم)، ان "الكثير من المباني تم بناؤها بشكل غير رسمي ودون اجازات رسمية وموافقات رسمية للبناء"، مبيناً أن "الدفاع المدني يعاني كثيراً من هذه المباني كونها تخلو من شروط السلامة والأمان، وهذا ما يتسبب بكوارث ببعض حوادث الحريق".

وبين أن "اصل البناء ومتابعته وتفاصيله من اختصاص دوائر امانة بغداد في العاصمة ودوائر البلدية في المحافظات، وليس لمديرية الدفاع المدني أي علاقة بقضية انشاء المباني"، مشيرا الى ان "عمل وتدخل الدفاع المدني يكون بعد بناء العمارة بشكل كامل، للبحث حول شروط السلامة والأمان".

وأضاف عبد الرحمن ان "مديرية الدفاع المدني لديها سلطة لفرض شروط السلامة والأمان على المباني التي تخلو من هذه الشروط، ومن لم يوفر تلك الشروط تفرض عليه غرامات تصل من ربع مليون الى مليون دينار".

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