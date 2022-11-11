10 وجهات أوروبية رائعة لكن مغمورة.. لا تتردّد بزيارتها!

2022/11/11 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوروبا غنية بالعديد من الأماكن الرائعة التي ما برحت مغمورة للسيّاح ولأهل البلد على حد سواء.في حال رغبت بزيارة مدن تاريخية، أو أخرى منسية، أو تسلّق سلاسل جبلية عذراء، فإنّ هذه الوجهات الـعشر ستحفزك على الاستسلام لروعتها وسحرها في آن.

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