إثيوبيا تؤكد أن 70 بالمئة من تيغراي تحت السيطرة العسكرية الآن

2022/11/11 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كبير المفاوضين الإثيوبيين في محادثات السلام مع متمردي جبهة تيغراي، الجمعة، أن 70 بالمئة من منطقة تيغراي الشمالية في البلاد تخضع الآن للسيطرة العسكرية وأن عمليات تسليم المساعدات استؤنفت إلى المنطقة، وذلك في غياب تأكيد فوري من عمال الإغاثة أو المتحدثين باسم المتمردين.

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