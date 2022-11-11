تعرف على قائمة إسبانيا الرسمية لمونديال قطر

2022/11/11 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة الفريق لمنافسات كأس العالم قطر 2022.

وشهدت القائمة تواجد 26 لاعبًا، ليس من بينهم المدافع سيرجيو راموس والحارس ديفيد دي خيا، وتياجو ألكانتارا لاعب ليفربول.

ويلعب المنتخب الإسباني ضمن المجموعة الخامسة في مونديال قطر، والتي تضم ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وحقق المنتخب الإسباني كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخه كانت في نسخة جنوب إفريقيا 2010 على حساب هولندا بهدف أندرياس إنيستا.

قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك جارسيا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوجو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي).

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).

خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيج)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).

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