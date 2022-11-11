2022/11/11 | 15:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zwsto_eIfoU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرقات تعادل موازنات دول مجاورة للعراق.. الصيادي يتحدث بالارقام عن "سرقة الكوكب") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سرقات تعادل موازنات دول مجاورة للعراق.. الصيادي يتحدث بالارقام عن "سرقة الكوكب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).