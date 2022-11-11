2022/11/11 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله خلال لقائه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، أهمية زرع روح الثقة بين رجال الأمن، وتعزيز التعاون بين جميع مكونات الشعب لتأمين الإستقرار.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاخوان عبدالله والشمري يؤكدان أهمية زرع روح الثقة بين رجال الأمن المركز الخبري الوطني.

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